Documentaire

Pour tenter de comprendre le parcours, mais aussi la part d’ombre et l’histoire personnelle de Dominique Strauss-Kahn, Gérard Miller et Anaïs Feuillette ont voulu comprend la logique de celui qui se croyait plus fort que tout, ne reculant devant aucune contradiction, aucun danger, jusqu’à marcher plus souvent qu’à son tour au bord du précipice. En consultant les archives des cinquante dernières années et en interrogeant celles et ceux qui l’ont côtoyé de près, les deux réalisateurs ont réussi à mettre en évidence des aspects méconnus ou sous-estimés de la vie de DSK. Un portrait inédit de celui qui prétendait, en 2011, représenter la France, et dont la vie intime, exposée au grand jour, a sidéré l’opinion publique.

Réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette

© MORGANE x DEUX CAFES L’ADDITION – 2013