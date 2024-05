Documentaire



La Lettonie se dépeuple. Dans l’Union Européenne, la plus forte baisse de la population a été enregistrée en Bulgarie, mais la Lettonie arrive juste après. Les décès y sont plus nombreux que les naissances depuis de nombreuses années. Mais dans ce pays, ce sont surtout les départs à l’étranger qui plombent la démographie. Des milliers de personnes choisissent de partir chaque année. Les retours ne compensent pas les départs : le pays a perdu 13 % de sa population en 20 ans. Et le phénomène se poursuit. Des villages déserts, des quartiers abandonnés, des écoles vides… Pourtant, depuis quelques mois, de nombreux Lettons sont rentrés au pays, en raison de la pandémie de Covid-19 et… du Brexit : un tiers de la diaspora lettone réside au Royaume-Uni. Cela suffira-t-il ? Trente ans après son indépendance de l’Union Soviétique et dix-sept ans après son entrée dans l’Union Européenne, la Lettonie serait-elle menacée de disparition ? Documentaire disponible jusqu’au 08/06/2051.