Documentaire

Un tour du monde des solutions les plus innovantes en matière d’écologie. Dans cet épisode : comment redonner vie aux lacs et aux cours d’eau asséchés, dégradés ou pollués.

En France, une gravière abandonnée près de Strasbourg est devenue un refuge pour de nombreuses espèces animales. À Leipzig, on tente de concilier agriculture et eau de qualité en misant sur des méthodes de culture biologique. Dans les Alpes, des travaux ont permis de rendre à la nature la rivière Inn tout en laissant fonctionner les centrales hydroélectriques. Aux Pays-Bas, on abaisse les digues à certains endroits pour redonner de l’espace aux rivières. Sur l’île de Bornéo, les défenseurs de la nature reboisent les rives d’un fleuve, assurant ainsi la survie d’éléphants nains à proximité des plantations.

Disponible jusqu’au 08/06/2024