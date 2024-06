Documentaire



Jonathan Rebouillat est naturaliste-origamiste ! Son travail du papier commence avec une paire de jumelles. Il arpente sa forêt ardéchoise, scrutant le moindre battement d’aile, le plus petit bruissement de feuille. Blaireaux, genettes, renards, loutres, oiseaux n’ont plus de secret pour lui. Dans sa forêt, il attend patiemment la rencontre. Il scrute les traces, épie patiemment ses voisins sauvages. L’origami naît de ses observations et de sa quête.