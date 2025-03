Podcast

Niki de Saint Phalle est une artiste plasticienne de l’avant-garde. Elle naît en 1930 dans une famille aristocrate française expatriée aux Etats-Unis. Très jeune, elle se rebelle et cherche à se différencier, notamment de sa mère, enfermée dans son rôle de mère et d’épouse. Mais sa volonté d’émancipation et son statut d’artiste ne l’empêcheront pas de se heurter à la violence et aux inégalités que subissent les femmes de son époque. De cette violence naîtra son art. Un art radical et engagé qui vient questionner la condition des femmes au travers de sculptures immenses, les Nanas, ou d’installations radicales comme les Tirs. Niki de Saint Phalle a aussi pour volonté de concevoir des œuvres accessibles à tous·tes et immersives qui interrogent et transforment le regard. Après une carrière florissante et très médiatisée, elle laisse derrière elle des ouvrages monumentaux symboliques de sa liberté de créer.