Christian Coiffier, éco-anthropologue spécialiste des archipels océaniens, nous parlera
de l’importance de l’identification de l’essence du bois. Catherine Lavier, spécialité en archéodendrométrie, nous aidera à comprendre les techniques scientifiques de l’expertise liée à la datation des oeuvres d’art en bois. Pascal Aumaître, artiste et spécialiste du bois, nous fera part de son regard sur la capacité de transformation de ce médium, afin de créer des formes qui touchent autant à la tradition qu’au contemporain.