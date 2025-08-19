Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Daniel Lismore, le créateur fashion en armure Élevé dans le petit village anglais de Fillongley par des grands-parents antiquaires, Daniel Lismore transforme son corps et sa...

Documentaire Louise Bourgeois, la sculpture et la colère Dans son oeuvre à la grande force évocatrice, la plasticienne Louise Bourgeois (1911-2010) développe une réflexion fulgurante sur la...

Conférence Quand les Dieux bamana (Mali) deviennent des objets d’art Au Mali, on appelle « Bamana » toute personne qui vénère des divinités agissant entre Allah et les hommes....

Documentaire Le Bardo : la plus grande collection de mosaïques romaines au monde Neptune victorieux, Ulysse face aux sirènes, Virgile guidé par les muses… Le musée du Bardo abrite la plus vaste...

Conférence La sculpture au jardin Une conférence sur la sculpture au jardin, organisée par l’association VMF et animée par Michel Audouy, architecte-paysagiste et enseignant...

Documentaire Real fake babies : dans l’atelier de Cristina Jobs À Deltebre en Catalogne, l’atelier de Cristina Jobs croûle sous des commandes bien spécifiques : des bébés artificiels hyperréalistes...

Conférence Sculpter Churchill, sculpter de Gaulle Churchill et de Gaulle ont été deux acteurs de l’histoire contemporaine si marquants que leur souvenir demeure encore très...

Documentaire Ils transforment un coin de montagne en œuvre d’art depuis 30 ans Le lac de Soi se situe sur la commune de Val-d’Illiez, sous les Dents du Midi à une altitude...

Documentaire La victoire de Samothrace Chaque jour, 40 000 visiteurs en moyenne viennent la contempler dans l’escalier Daru, au Louvre, soit 8 millions chaque...

Documentaire Jean Marc de Pas – sculpteur Ma vie d’artiste a rejoint le sculpteur Jean-Marc de Pas dans l’atelier de Bois-Guilbert pour suivre toutes les étapes...

Documentaire Donatello : génie de la Renaissance Portrait du sculpteur Donatello (1386-1466), précurseur de la Haute Renaissance qui influença considérablement l’art sculptural par sa façon novatrice...

Conférence Le musée des moulages de Lyon Hélène Wurmser Constitué à partir de 1893 par des tirages en plâtre provenant des grandes fouilles archéologiques réalisées en...

Documentaire Jean-Marc de Pas, sculpteur et paysagiste engagé Cette semaine Charlotte Dekoker vous propose de prendre le temps, dans un château et un jardin à Bois-Guilbert, à...

Conférence Vénus de Lespugue : une restauration sensible Objet emblématique des collections du musée de l’Homme, la Vénus de Lespugue est l’une des représentations féminines les plus...

Documentaire Il se rêvait paysan comme son père, mais est devenu sculpteur Jo Fontaine, il aurait voulu être paysan comme son père, sur les terres familiales de Soral, mais la vie...

Documentaire Les sculptures lumineuses de Christophe Bauder Ses sculptures immersives ont une particularité, elles sont faites de lumière. En 2006, l’artiste allemand invente un logiciel qui...

Documentaire Jean-Pierre Morin: le sculpteur de lumière Le 1700 La Poste est fier de présenter Jean-Pierre Morin le sculpteur de lumière, un documentaire réalisé par Suzanne...