Documentaire

Alberto Giacometti (1901-1966) était un sculpteur et peintre suisse qui est célèbre pour ses sculptures allongées et fines qui expriment souvent le sentiment d’aliénation et de solitude caractéristique de l’existentialisme contemporain. Ses œuvres les plus célèbres sont peut-être les statues de figures humaines très minces et très hautes qui semblent être en mouvement malgré leur état statique.

Né à Borgonovo, en Suisse, dans une famille d’artistes, Giacometti a été fortement influencé par les mouvements surréalistes et cubistes, avant de développer son propre style distinctif. Son travail a été très apprécié à la fois pendant sa vie et après sa mort.

En plus de ses sculptures, Giacometti était également un peintre et un dessinateur accompli. Ses dessins et peintures sont généralement constitués de représentations de personnes, notamment de son frère Diego, et sont connus pour leur intensité expressive et leur sens du détail.

Giacometti a reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail, et ses œuvres sont exposées dans des musées et des collections du monde entier.