Sculpteur, graveur, peintre, artiste contemplatif et humaniste, Axel Cassel est né en 1955 en Allemagne. Il promène son regard...
Le sculpteur Stephan Balkenhol est une star de la scène artistique allemande. Pourtant, l’artiste a su garder les pieds...
Des dunes de sables andalouses aux glaces éternelles de la Jungfrau, ce reportage suit le cheminement de deux sculpteurs...
La collection de porcelaine du musée du Louvre – composée essentiellement de porcelaine française s’est formée un peu par...
Churchill et de Gaulle ont été deux acteurs de l’histoire contemporaine si marquants que leur souvenir demeure encore très...
Le destin de Camille Claudel ne se résume pas à une simple biographie d’artiste tourmentée ; il s’inscrit comme...
Ma vie d’artiste a rejoint le sculpteur Jean-Marc de Pas dans l’atelier de Bois-Guilbert pour suivre toutes les étapes...
Jo Fontaine, il aurait voulu être paysan comme son père, sur les terres familiales de Soral, mais la vie...
A Koumac, depuis trois générations, la sculpture rime avec Weiss. Tout commence par le précurseur, Victor, qui, fasciné par...
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Les créatrices des Fantasy Babies explosent l’image du poupon, jusque-là tout mignon ! Dans son usine en Catalogne, Cristina...
Theo Jansen, un fou du vent nous fait découvrir ses incroyables machines dont il est l’inventeur, qui se meuvent...
La céramique suscite de plus en plus l’intérêt du public. La conférence présente la diversité des démarches, des formes...
Chaque année, ceux que l’on a surnommés les sculpteurs de montagnes créent un nouveau paysage dans les hauteurs de...
Au fil des photos d’archives et des scènes de reconstitution, Mark Daniels retrace la genèse mouvementée de la plus...
Sculptrice incontournable de la scène française, Anita Molinero convoque et transforme les résidus de la société industrielle : mousses,...
Au Vanuatu, tous les 15 février, les habitants de Lamakara célèbrent le culte du cargo pour rendre hommage aux...
Sculpteur, souffleur, amuseur de sucre. C’est ainsi que Grégoire Goël se présente. Ce virtuose façonne des créatures colorées et...
Comme aucun autre artiste, César a exploité les matériaux et les techniques de son temps. Avec un brin de...
L’homme qui cherche l’âme de la matière, voilà comment se définit l’artiste Manuel Torres. Sculpteur né en Andalousie, son...
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