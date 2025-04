Documentaire

Avec d’immenses chefs d’œuvre comme le Penseur ou le Baiser, qui font partie des sculptures les plus connues du monde, Auguste Rodin est célébré de son vivant comme un monument national, jusqu’à sa mort en 1917. Menant sa carrière en homme libre, il est également un des artistes les plus critiqués de son époque : derrière ses plus grandes œuvres, il y a toujours le scandale qui gronde, de virulentes critiques et une presse qui se déchaîne. Auguste Rodin, c’est l’histoire d’un homme qui avec rage a bâti sa propre légende et a contribué à inventer la sculpture moderne