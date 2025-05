Documentaire

Christophe Kiss, sculpteur et constructeur de marionnettes, semble habiter à la frontière entre réalité et rêve, avec un passeport pour le Pays imaginaire. Dans son atelier à Rolle, il façonne des décors et des personnages fantasmagoriques, mêlant bois, résine et rotin pour insuffler vie à la matière brute. Dans l’univers poétique et subtil de Christophe, chaque création, entre ses mains et celles des comédiens, devient une œuvre vivante, libre de voyager au-delà des frontières.