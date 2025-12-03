La céramique suscite de plus en plus l’intérêt du public. La conférence présentera la diversité des démarches, des formes et des acteurs, qu’il s’agisse de la matière ou de l’imaginaire, des centres céramiques et des marchés ou des galeries et des musées. Elle dégagera de ce panorama les mutations qui ont marqué les quinze dernières années. La conférence s’adressera à tous les publics, les familiers de la céramique comme ceux qui ont envie de mieux comprendre la passion qui anime ces femmes et ces hommes que l’on nomme céramistes, potiers, artisans ou artistes.