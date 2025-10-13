Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Orlinski, le sculpteur des stars Rencontre avec Richard Orlinski, le sculpteur des stars. Nous le suivrons à Deauville, où sa côte a décollé, puis...

Article Verrocchio : l’orfèvre inconnu On pourrait dire que cet artiste est un inconnu à double titre : son nom ne correspond pas à...

Conférence Sculpture mobilière La sculpture mobilière est un art ancestral qui trouve ses racines dans les premières manifestations esthétiques de l’humanité. Contrairement...

Documentaire Dans l’atelier de Christelle Perrier, héritière du Bleu d’Arras Christelle Perrier, ancienne professeur de céramique, est tombée sous le charme de la délicate porcelaine d’Arras. Après s’être formée...

Documentaire Daniel Lismore, le créateur fashion en armure Élevé dans le petit village anglais de Fillongley par des grands-parents antiquaires, Daniel Lismore transforme son corps et sa...

Conférence La sculpture au jardin Une conférence sur la sculpture au jardin, organisée par l’association VMF et animée par Michel Audouy, architecte-paysagiste et enseignant...

Documentaire Barbeau, libre comme l’art Documentaire sur le peintre et sculpteur Marcel Barbeau, l’un des plus irréductibles signataires de Refus global. Pionnier d’un art...

Documentaire Rodin et Camille Claudel Rodin et Camille Claudel ont vécu une histoire d’amour passionnée qui a beaucoup nourri leurs oeuvres respectives. Une relation...

Documentaire La construction d’un musée sous-marin À Marseille, Anthony Lacanau a créé un musée sous-marin unique en France. À quelques mètres de la plage des...

Documentaire Sur les traces du Bouddha au Pakistan Avec quelques 60 000 gravures et inscriptions vieilles de six mille ans, les parois rocheuses du site de Chilas,...

Documentaire Arman, portrait d’un étrange sculpteur Ce film est construit à la manière d’un portrait chinois, où l’on découvre la personnalité d’un individu par les...

Documentaire Esohpromatém Esohpromatém, ce sont des livres abandonnés et métamorphosés en arbre. Le réalisateur Tomasz Namerla a suivi le processus créatif...

Documentaire Le grand bouddha de Leshan en Chine \r

\r

Le grand bouddha de Leshan est une sculpture monumentale taillée dans une montagne de la province du Sichuan, en...

Documentaire Vosges, la magie du cristal Berceau de la fabrication du cristal en Europe, les Vosges du Nord comptent trois manufactures au savoir-faire reconnu dans...

Documentaire Rodin Avec d’immenses chefs d’œuvre comme le Penseur ou le Baiser, qui font partie des sculptures les plus connues du...

Documentaire Chinagotz Gotz artiste plasticien de Polynésie Française a participé au 11° symposium international de sculpture de Changchun en Chine. A...