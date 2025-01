Documentaire

Pierre de M’Bigou est un film documentaire qui raconte l’histoire des œuvres de sculpteurs gabonais, réalisées à partir de stéatite silicate de magnésium , que l’on nomme au Gabon Pierre de M’Bigou.

C est une invitation au voyage à travers monts et forets, à la découverte de sculptures d’une grande originalité, mélange d’une représentation traditionnelle et de lignes plus modernes.