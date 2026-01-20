Ressources Dans la même catégorie

Conférence La sculpture animalière du XXe siècle De Bugatti à Lalanne, dix artistes pour témoigner de l’incroyable vitalité de la sculpture animalière au XXème siècle. Elle...

Conférence Sculpture et langage Les œuvres d’art acquièrent du sens précisément parce qu’elles offrent une expérience qui nous conduit au-dehors, au-delà du périmètre...

Conférence Formes simples du bronze ancien Les « idoles » cycladiques du 3e millénaire avant J.-C. forment un corpus de statuettes esthétiquement très reconnaissable de...

Podcast Niki de Saint Phalle – Monumentale et engagée Niki de Saint Phalle est une artiste plasticienne de l’avant-garde. Elle naît en 1930 dans une famille aristocrate française...

Conférence Les biscuits de la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle Le XVIIIe siècle marque un tournant décisif dans l’histoire des arts décoratifs français, une époque où l’élégance rococo et...

Conférence Les mutations de la céramique contemporaine La céramique suscite de plus en plus l’intérêt du public. La conférence présentera la diversité des démarches, des formes...

Article 4 infos insolites sur la céramique Lorsque l’on évoque la céramique, l’imaginaire collectif convoque instantanément des images bucoliques : un tour de potier tournant au...

Conférence Les émaux de cendres: une piste d’exploration pour des céramiques éco-responsables Dans cette conférence, je propose quelques pistes de réflexion sur des choix et des processus à mettre en place...

Documentaire Le grand bouddha de Leshan en Chine \r

\r

Le grand bouddha de Leshan est une sculpture monumentale taillée dans une montagne de la province du Sichuan, en...

Documentaire Dans son chalet féerique, Christine, sculptrice, a créé un monde à part Christine Aymon est une artiste plasticienne née à Genève en 1953 et qui, depuis l’enfance, joue à la poupée....

Documentaire Duchamp, la baronne et le mystère de l’urinoir De Paris à New York en passant par Berlin, ce documentaire mène l’enquête sur l’histoire du célèbre urinoir. Icône...

Documentaire Chinagotz Gotz artiste plasticien de Polynésie Française a participé au 11° symposium international de sculpture de Changchun en Chine. A...

Documentaire Jean-Pierre Morin: le sculpteur de lumière Le 1700 La Poste est fier de présenter Jean-Pierre Morin le sculpteur de lumière, un documentaire Un documentaire réalisé...

Documentaire De l’art ou du poisson Christian Husler, ancien pêcheur parsème les cours d’eau de sa jeunesse d’effigies des poissons qui les peuplaient alors. Dans...

Documentaire Le sculpteur Manuel Torres ou l’homme et la matière L’homme qui cherche l’âme de la matière, voilà comment se définit l’artiste Manuel Torres. Sculpteur né en Andalousie, son...

Documentaire La construction d’un musée sous-marin À Marseille, Anthony Lacanau a créé un musée sous-marin unique en France. À quelques mètres de la plage des...

Documentaire Alberto Giacometti et le mouvement surréaliste Giacometti participa au mouvement surréaliste avant de se faire expulser pour avoir exécuté des portraits. Ce n’est que plus...

Documentaire Pierre Zanzucchi, un univers en liberté Ce documentaire a été tourné à l’occasion de l’exposition de Pierre Zanzucchi à l’espace d’art contemporain des anciennes écuries...

Article Le processus de fabrication du katana Le katana, plus qu’une simple arme, est une véritable icône de la culture japonaise, incarnant l’esprit et la force...