Cette semaine Charlotte Dekoker vous propose de prendre le temps, dans un château et un jardin à Bois-Guilbert, à quelques kilomètres de Rouen, chez le sculpteur Jean-Marc de Pas, un véritable lieu de vie et de partage ou l’art se mêle à la nature.
Ce château est dans la famille de Jean-Marc depuis 1620. Aujourd’hui c’est l’endroit où il vit avec sa femme, là où il travaille et c’est surtout un lieu d’exposition. Ils organisent une grande biennale de sculpture au château cet été. Si vous êtes de passage, il ne faudrait pas rater ça.