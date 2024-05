Documentaire

Rien ne sert de conduire à toute berzingue : pour les RC, amateurs de « camions radiocommandés » l’important est d’être au plus proche de la réalité version 1/14e. Aujourd’hui, grâce à la miniaturisation des moteurs, la popularisation des imprimantes 3D et l’accès à tous aux logiciels de création 3D, ils sont des milliers de mini-routiers à reproduire camions-citernes, engins de travaux publics ou autres pelleteuses à chenilles. Tracks avait rendez-vous au festival des Mini Trucks de Saint Rambert d’Albon, dans la Drôme, où ces fous du mini-volant se retrouvent tous les deux ans pour la plus grande rencontre de camions et engins de chantiers radiocommandés.