Est-ce qu’une œuvre d’art peut bouleverser profondément une personne, au point qu’elle oriente sa vie, ses choix, son futur ? Arthur Jafa est un artiste plasticien africain-américain né en 1960 dans le Mississippi, un état ségrégationniste où la révolte pour les Droits Civiques gronde et ne se fait pas sans heurts. Très tôt, le jeune Arthur se passionne pour les arts visuels, et notamment les films de Stanley Kubrick qui attisent sa curiosité et nourrissent ses obsessions pour les images. La projection de 2001, l’odyssée de l’espace à l’âge de 10 ans constituera l’expérience fondatrice qui influencera tout son parcours d’artiste. Il opte naturellement pour des études de cinéma qui le mèneront vers le métier de Directeur de la photographie mais surtout vers une prise de conscience identitaire. Une question le taraude : quel est l’apport de la culture noire au cinéma ? Ses oeuvres filmiques faites de montages vidéo apporteront une réponse. Pour lui, le « cinéma noir » existe bel et bien. Il a cette capacité à transmettre l’histoire d’un peuple, sa souffrance et son aliénation. Par la suite, Jafa fera également de la sculpture ou des œuvres hypnotiques puissantes dans lesquelles transparaissent ses questionnements sur l’identité noire dans toute sa complexité et pour lesquelles il continue de recevoir un grand succès critique.