Documentaire

Fabuleux alchimiste, le plasticien américain Robert Rauschenberg fut le premier à intégrer des déchets à ses œuvres. À l’occasion du centenaire de sa naissance, retour sur le parcours de l’auteur des Combine Paintings, pionnier du pop art malgré lui.

Le facétieux Robert Rauschenberg, qui plaçait le mouvement au cœur de son œuvre, n’a jamais cessé de se réinventer. Dès ses débuts, après une formation à l’utopique Black Mountain College où se croisaient les arts et les sciences, il a multiplié les expérimentations. Installé à New York dans les effervescentes années 1950, où l’expressionnisme abstrait faisait loi, il détonnait déjà avec ses « White Paintings » radicales. À cette époque, cet admirateur de Marcel Duchamp n’hésita pas à modifier une œuvre originale de de Kooning pour la signer de son propre nom (avec l’accord de l’artiste). Obsédé par l’idée de faire du neuf avec du vieux, il collectait dans la rue toutes sortes de déchets – ferraille, bois, pneus, miroirs… – qu’il recyclait dans ses fameuses « Combine Paintings », comme ce Monogram, composé d’une chèvre empaillée avec un pneu en forme de bouée, une de ses œuvres phares. Défenseur du banal, il souhaitait, selon son fils Christopher, « prendre le monde autour de soi et l’inclure directement dans l’art », pour inciter le spectateur à (ré)agir. Robert Rauschenberg était également fasciné par les symboles du pouvoir américain, qu’il a déclinés dans des sérigraphies comme celle consacrée à John Fitzgerald Kennedy, grand prix à la Biennale de Venise en 1964. Même au sommet de sa gloire, Rauschenberg a poursuivi sa quête, arpentant de nouveaux territoires, utilisant les nouvelles technologies dans de spectaculaires installations interactives.

Inventeur de formes

Petit-fils d’un Allemand et d’une Indienne cherokee, né dans une famille pauvre du Texas en 1925, Robert Rauschenberg a été le premier artiste américain à être consacré en Europe, incarnant le basculement du centre du monde de l’art moderne vers les États-Unis. Documentée, cette réjouissante traversée de son œuvre prolifique retrace le parcours d’un inventeur de formes à l’insatiable curiosité, qui s’amusait dans son processus créatif. Ne se reconnaissant dans aucun courant, ce précurseur du pop art malgré lui imprimera une marque profonde sur ses pairs, jusqu’à sa disparition en Floride en 2008. Avec les témoignages de son fils, d’historiens de l’art et de galeristes, le portrait d’un fabuleux et attachant alchimiste qui cherchait à abolir la frontière entre l’art et la vie.

Documentaire de Susanne Brand (Allemagne, 2025, 53mn) disponible jusqu’au 17/04/2026