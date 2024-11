Documentaire

De Paris à New York en passant par Berlin, ce documentaire mène l’enquête sur l’histoire du célèbre urinoir. Icône mondiale de l’art contemporain, l’inclassable Marcel Duchamp (1887-1968) fut le premier à ériger en œuvres d’art des objets usuels détournés de leur fonction première comme en témoignent ses célèbres Roue de bicyclette (1913) et Porte-bouteilles (1914). Quand la Première Guerre mondiale éclate, le peintre et plasticien s’exile à New York où il rejoint le cercle d’artistes réuni autour du mécène Walter Arensberg. En 1917, Fontaine, un urinoir immaculé, est proposé au comité d’organisation du premier Salon des artistes indépendants, dont Duchamp est membre. Jugée vulgaire, l’œuvre est refusée et, criant à la censure, Duchamp claque la porte du Salon. En 1935, le souvenir du fameux urinoir, dont on a perdu la trace, refait surface dans un texte d’André Breton. Faisant l’apologie de la radicalité du geste artistique, le pape du surréalisme associe l’œuvre à Marcel Duchamp. Dès l’année suivante, ce dernier commence à s’atteler à La boîte-en-valise, un musée portatif dans lequel il rassemble vingt-quatre répliques miniatures de ses œuvres passées, parmi lesquelles la fameuse Fontaine – il en réalisera par la suite de multiples exemplaires que s’arracheront collectionneurs et musées. Mais le doute s’installe lorsqu’en 1982 le chercheur Francis Naumann met la main sur une lettre envoyée par Duchamp à sa sœur dans laquelle il confie que l’une de ses amies, « sous le pseudonyme de Richard Mutt, avait envoyé une pissotière comme sculpture ».

De Paris à New York en passant par Berlin, ce documentaire mène l’enquête sur l’histoire de l’œuvre et nous entraîne sur les traces de la fantasque « baronne dada » Elsa von Freytag-Loringhoven (1874-1927). Sculptrice, poétesse et modèle, celle qui fut l’égérie du mouvement dada aux États-Unis a mené une vie de bohème, enchaînant provocations et scandales… Nourrie de riches archives et d’éclairages d’experts (conservateurs, chercheurs, historiens de l’art…), la redécouverte d’une œuvre radicale et mythique, doublée du portrait d’une artiste au destin tragique, injustement oubliée.

