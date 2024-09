Article

Du 31 août au 27 octobre 2024, l’artiste ukrainienne Svitlana Lushnikova présente sa dernière installation, Croix de Cendres, à La Borne. L’exposition met en avant une seule œuvre saisissante : une croix en bois brûlée, où seule la figure dorée du Christ reste intacte.

Installée à l’intérieur obscurci de La Borne, la croix reflète les tensions religieuses et culturelles actuelles en Ukraine. Le bois brûlé symbolise la rupture entre l’Église orthodoxe ukrainienne et ses liens historiques avec la Russie, tandis que la figure préservée du Christ témoigne de la persistance de la foi à travers les conflits.

Exposée dans le mobilier urbain itinérant conçu par Bertrand Penneron, l’installation invite les spectateurs à réfléchir aux événements en cours en Ukraine et à leurs implications plus larges. La croix est éclairée par un éclairage ciblé, mettant en valeur le contraste entre le bois calciné et la figure lumineuse et intacte.

L’exposition, visible à travers les grandes baies vitrées de La Borne, offre aux passants une rencontre intime avec l’œuvre, évoquant des questions sur la foi, la destruction et la résilience. En obscurcissant délibérément l’espace intérieur, Lushnikova renforce l’impact de l’installation, permettant à l’œuvre de se détacher sur fond d’ombre.

La Borne se déplace à travers la région Centre de la France, voyageant de site en site, offrant au public une occasion unique de s’engager avec l’art contemporain dans un cadre inattendu.

Pour plus d’informations et des mises à jour sur l’emplacement actuel de La Borne, consultez le site officiel.