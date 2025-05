Documentaire

« Nul pouvoir, un peu de savoir, beaucoup de saveurs » telles sont les paroles qui accompagnent, Olivier Taramarcaz. Poète et graveur, ce grand randonneur pose son regard sensible sur la nature qui l’entoure et ne cesse de s’émerveiller sur ce qui est, juste-là, au bord du chemin. Une ballade sensuelle, où fleurs, ceps de vignes et mélèzes dansent au rythme du vécu de l’artiste. Un reportage de François Cesalli.