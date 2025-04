Documentaire

Photographe et sculptrice, Claude crée des œuvres inspirées par la nature et la matière. Claude Bernhard est géochimiste de formation, une scientifique qui transpose l’austérité de sa branche, en regard pluriel et artistique sur la nature. Elle transforme la matière et la décline sous toutes ses formes : photographie, sculpture, céramique, gravure. Tout est support pour conjuguer ce que la nature peut apporter ; elle nous fait découvrir la richesse des phénomènes naturels et la beauté des éléments. Elle pétrit, sculpte la matière – argile, pierre, bois – et recherche la pureté des formes, de la lumière, du mouvement. Un travail sobre, épuré qui joue avec les volumes et les textures, les ombres, la lumière. Un documentaire de Sabine Kennel Passe-moi les jumelles.