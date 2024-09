Documentaire

Sculpteur et plongeur, le Britannique Jason deCaires Taylor a mixé ses passions et est devenu le spécialiste des œuvres sous-marines. Il a exposé aux Caraïbes et à Cancún, puis a jeté son dévolu sur les fonds marins de Lanzarote, aux Canaries. D’ici l’été 2016, 250 statues reposeront par 15 mètres de fond. Elles ont pour modèles des gens du pays ou des touristes. « D’abord sceptiques, ils sont ensuite très fiers en découvrant mon atelier », avoue ce quadra considéré, en 2014 par le magazine Fast Company, comme l’une des cent personnalités les plus créatives. Son but ? Donner vie à un espace baptisé Museo Atlàntico, où ses sculptures, en matériaux non polluants, deviendront des abris pour la biodiversité marine. Un documentaire de Thalassa.