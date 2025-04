Documentaire

À l’âge de 78 ans et durant les six dernières années de sa vie, Henri Matisse consacre beaucoup de temps et d´énergie à une technique nouvelle pour lui : le vitrail. Cette partie encore peu connue de son travail s’inscrit dans le cadre de ses recherches sur la couleur, la lumière et la transparence qu´il a menés tout au long de sa vie depuis son Nord natal et qui trouveront leur apogée lors de son voyage en Océanie. Cet ultime travail, il l’entreprend comme un dernier défi à l’âge et à la maladie. Matisse, le tailleur de Lumière – Documentaire réalisé par Isabelle Bony