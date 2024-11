Documentaire

Les Haïtiens d’Atis Rezistans n’ont jamais pu quitter leur pays, faute de visa. Pour la première fois en 20 ans, le collectif d’artistes a obtenu l’autorisation de s’envoler pour l’Allemagne et d’exposer à la Documenta, la plus grande foire d’art contemporain au monde. À cette occasion, Tracks rencontre Michel Lafleur, Katelyn Alexis, Wesner Bazile et André Eugène, qui nous racontent Haïti et leur Ghetto Bienale. Depuis 13 ans, cet événement invite artistes locaux et internationaux à collaborer dans les rues de Port-au-Prince.