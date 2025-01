Documentaire

Personne n’y avait pensé, lui a eu l’idée. Personne n’aurait osé le faire, lui l’a fait. Lui c’est Jason de Caires Taylor, un jeune artiste anglais. Un artiste qui fut longtemps moniteur de plongée sous-marine. Il a deux amours : la beauté des fonds marins, d’un côté et de l’autre les sculptures expressives. Pourquoi ne pas réunir les deux ? Mettre des statues au fond des mers ? Et pourquoi ne pas créer un immense musée sous-marin, à visiter en tenue de plongeur ou bien à admirer avec un masque depuis la surface ? Voilà ce que Jason Taylor a réalisé, d’abord tout seul dans son coin à petite échelle sur l’Île de La Grenade, puis ensuite en menant un projet pharaonique à Cancun, au Mexique, côté Caraïbes. Et vous pensez bien que des statues en ciment vont se transformer assez vite sous l’eau, être recouvertes des plantes les plus étranges et fascinantes, leurs expressions vont se modifier, on ne va plus reconnaitre les visages. Et aussi les poissons, les crustacés vont venir s’amuser et se réfugier dans ce dédale de récifs artificiels. Ah bon, des poissons se balladant dans un musée ? Pas grave, c’est aussi un des buts de l’opération : sauver les fonds marins de Cancun, au Mexique. Le reportage vous invite à suivre toutes les étapes de cette première mondiale, jusqu’à l’apothéose final. Un documentaire de Chantal PERRIN, Gilles RAGRIS, Via Découvertes Production pour Thalassa