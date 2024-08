Documentaire

Documentaire sur le peintre et sculpteur Marcel Barbeau, l’un des plus irréductibles signataires de Refus global. Pionnier d’un art multiforme et pluridisciplinaire, ce passionné de danse et de musique contemporaines n’a cessé d’accumuler les audaces. En témoigne une œuvre majeure qui aura tardé à recevoir la reconnaissance qu’elle mérite. Mais voici que l’artiste obtient un atelier de la Ville de Paris et qu’un musée lui consacre une rétrospective. C’est pour nous l’occasion de suivre un Marcel Barbeau revigoré, d’admirer ses œuvres aux éclatantes taches de couleur ou de l’observer au travail. Autant d’éléments assemblés par la réalisatrice des Enfants de Refus global pour brosser ce portrait riche et chaleureux d’un artiste indomptable qui est aussi son père. Documentaire réalisé par Manon Barbeau