Dans cette conférence, je propose quelques pistes de réflexion sur des choix et des processus à mettre en place dans une démarche éco-responsable de la pratique de la céramique: l’énergie, l’eau, les matières premières etc et bien sûr, sur l’utilisation des cendres de plantes pour fabriquer des émaux de manière plus autonome et locale.