Documentaire Robert Rauschenberg, précurseur du pop art Fabuleux alchimiste, le plasticien américain Robert Rauschenberg fut le premier à intégrer des déchets à ses œuvres. À l’occasion...

Conférence Des voyages et des vases Objet d’un commerce, parfois sur de très longues distances, les vases sont également vecteurs d’images, elles-mêmes propres à convoquer...

Conférence André Metthey et la céramique des fauves En 1906, Ambroise Vollard décide de s’intéresser à la céramique : art en pleine mutation et très à la...

Conférence Les mutations de la céramique contemporaine, de la matière à l’imaginaire La céramique suscite de plus en plus l’intérêt du public. La conférence présente la diversité des démarches, des formes...

Documentaire Orlinski, le sculpteur des stars Rencontre avec Richard Orlinski, le sculpteur des stars. Nous le suivrons à Deauville, où sa côte a décollé, puis...

Article Verrocchio : l’orfèvre inconnu On pourrait dire que cet artiste est un inconnu à double titre : son nom ne correspond pas à...

Conférence Sculpture mobilière La sculpture mobilière est un art ancestral qui trouve ses racines dans les premières manifestations esthétiques de l’humanité. Contrairement...

Documentaire La turbulence Rodin Sculpteur de génie, longtemps incompris, Auguste Rodin a inscrit son œuvre à l’avant-garde de son temps. Un documentaire qui...

Documentaire Axel Cassel, artiste sculpteur Sculpteur, graveur, peintre, artiste contemplatif et humaniste, Axel Cassel est né en 1955 en Allemagne. Il promène son regard...

Documentaire Poétique, complexe, surprenant… Theo Jansen, un fou du vent nous fait découvrir ses incroyables machines dont il est l’inventeur, qui se meuvent...

Documentaire Vosges, la magie du cristal Berceau de la fabrication du cristal en Europe, les Vosges du Nord comptent trois manufactures au savoir-faire reconnu dans...

Conférence La sculpture animalière du XXe siècle De Bugatti à Lalanne, dix artistes pour témoigner de l’incroyable vitalité de la sculpture animalière au XXème siècle. Elle...

Documentaire Dans la fabrique des Fantasy Babies Les créatrices des Fantasy Babies explosent l’image du poupon, jusque-là tout mignon ! Dans son usine en Catalogne, Cristina...

Conférence Sculpter Churchill, sculpter de Gaulle Churchill et de Gaulle ont été deux acteurs de l’histoire contemporaine si marquants que leur souvenir demeure encore très...

Documentaire Picasso et les chefs-d’oeuvre de la céramique Pablo Picasso, le maître du cubisme, excellait également dans l’art du feu. De 1947 à 1973, il a nourri...

Documentaire Dans l’atelier de Christelle Perrier, héritière du Bleu d’Arras Christelle Perrier, ancienne professeur de céramique, est tombée sous le charme de la délicate porcelaine d’Arras. Après s’être formée...