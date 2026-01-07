Ressources Dans la même catégorie

Conférence Formes simples du bronze ancien Les « idoles » cycladiques du 3e millénaire avant J.-C. forment un corpus de statuettes esthétiquement très reconnaissable de...

Podcast Niki de Saint Phalle – Monumentale et engagée Niki de Saint Phalle est une artiste plasticienne de l’avant-garde. Elle naît en 1930 dans une famille aristocrate française...

Conférence Les biscuits de la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle Le XVIIIe siècle marque un tournant décisif dans l’histoire des arts décoratifs français, une époque où l’élégance rococo et...

Conférence Les mutations de la céramique contemporaine La céramique suscite de plus en plus l’intérêt du public. La conférence présentera la diversité des démarches, des formes...

Article 4 infos insolites sur la céramique Lorsque l’on évoque la céramique, l’imaginaire collectif convoque instantanément des images bucoliques : un tour de potier tournant au...

Conférence Les émaux de cendres: une piste d’exploration pour des céramiques éco-responsables Dans cette conférence, je propose quelques pistes de réflexion sur des choix et des processus à mettre en place...

Documentaire Robert Rauschenberg, précurseur du pop art Fabuleux alchimiste, le plasticien américain Robert Rauschenberg fut le premier à intégrer des déchets à ses œuvres. À l’occasion...

Conférence Des voyages et des vases Objet d’un commerce, parfois sur de très longues distances, les vases sont également vecteurs d’images, elles-mêmes propres à convoquer...

Article Verrocchio : l’orfèvre inconnu On pourrait dire que cet artiste est un inconnu à double titre : son nom ne correspond pas à...

Documentaire Portrait documentaire d’un sculpteur – Patrick Berthaud Rencontre avec le sculpteur Patrick Berthaud qui nous ouvre les portes de son atelier.

Documentaire Vosges, la magie du cristal Berceau de la fabrication du cristal en Europe, les Vosges du Nord comptent trois manufactures au savoir-faire reconnu dans...

Documentaire Le peuple sous la mer, un musée marin Personne n’y avait pensé, lui a eu l’idée. Personne n’aurait osé le faire, lui l’a fait. Lui c’est Jason...

Documentaire René Julien, le souffle du rêve René Julien représente une certaine sculpture à l’état brut, un mélange d’élégance et de douceur mais aussi de complexité...

Documentaire La statue de la liberté Au fil des photos d’archives et des scènes de reconstitution, Mark Daniels retrace la genèse mouvementée de la plus...

Documentaire Pierre de M’Bigou Pierre de M’Bigou est un film documentaire qui raconte l’histoire des œuvres de sculpteurs gabonais, réalisées à partir de...

Documentaire Emille Gallé Emile Gallé. Dans le monde du travail du cristal, ce nom suscite l’admiration. Artiste pluridisciplinaire, passionné et engagé, ce...

Article Croix de Cendres par l’artiste ukrainienne Svitlana Lushnikova Du 31 août au 27 octobre 2024, l’artiste ukrainienne Svitlana Lushnikova présente sa dernière installation, Croix de Cendres, à La Borne. L’exposition...