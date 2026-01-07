Les œuvres d’art acquièrent du sens précisément parce qu’elles offrent une expérience qui nous conduit au-dehors, au-delà du périmètre de nos existences concrètes, connues et descriptibles, là où les signes n’ont pas encore été tournés en symboles et où il n’y a pas de vocabulaire descriptif ; elles frappent à la porte de la non-connaissance, mais aussi du non-connaissable. La relation étroite entre la matière, le langage et la pensée permet aux artistes de changer les formes matérielles et, ainsi, de créer des pensées et des émotions nouvelles. Ce lien essentiel est le fondement de la pratique de la sculpture ; c’est ce qui en fait une forme puissante et pertinente de l’expression artistique.