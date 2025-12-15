Le XVIIIe siècle marque un tournant décisif dans l’histoire des arts décoratifs français, une époque où l’élégance rococo et le néoclassicisme naissant trouvent une expression sublime à travers la porcelaine. Au cœur de cette effervescence artistique se trouve la Manufacture royale de Sèvres, qui, au-delà de ses célèbres porcelaines peintes, forgea sa réputation mondiale grâce à ses « biscuits ». Ce terme désigne la porcelaine non émaillée et non peinte, conservant l’aspect mat, velouté et immaculé de la sculpture en marbre, mais avec une finesse et une translucidité que seule la pâte tendre de Sèvres pouvait offrir.