Conférence Les mutations de la céramique contemporaine La céramique suscite de plus en plus l’intérêt du public. La conférence présentera la diversité des démarches, des formes...

Article 4 infos insolites sur la céramique Lorsque l’on évoque la céramique, l’imaginaire collectif convoque instantanément des images bucoliques : un tour de potier tournant au...

Conférence Les émaux de cendres: une piste d’exploration pour des céramiques éco-responsables Dans cette conférence, je propose quelques pistes de réflexion sur des choix et des processus à mettre en place...

Documentaire Robert Rauschenberg, précurseur du pop art Fabuleux alchimiste, le plasticien américain Robert Rauschenberg fut le premier à intégrer des déchets à ses œuvres. À l’occasion...

Conférence Des voyages et des vases Objet d’un commerce, parfois sur de très longues distances, les vases sont également vecteurs d’images, elles-mêmes propres à convoquer...

Conférence André Metthey et la céramique des fauves En 1906, Ambroise Vollard décide de s’intéresser à la céramique : art en pleine mutation et très à la...

Conférence Les mutations de la céramique contemporaine, de la matière à l’imaginaire La céramique suscite de plus en plus l’intérêt du public. La conférence présente la diversité des démarches, des formes...

Documentaire Orlinski, le sculpteur des stars Rencontre avec Richard Orlinski, le sculpteur des stars. Nous le suivrons à Deauville, où sa côte a décollé, puis...

Documentaire Les sculptures lumineuses de Christophe Bauder Ses sculptures immersives ont une particularité, elles sont faites de lumière. En 2006, l’artiste allemand invente un logiciel qui...

Documentaire Dans son chalet féerique, Christine, sculptrice, a créé un monde à part Christine Aymon est une artiste plasticienne née à Genève en 1953 et qui, depuis l’enfance, joue à la poupée....

Documentaire Barbeau, libre comme l’art Documentaire sur le peintre et sculpteur Marcel Barbeau, l’un des plus irréductibles signataires de Refus global. Pionnier d’un art...

Documentaire Picasso et les chefs-d’oeuvre de la céramique Pablo Picasso, le maître du cubisme, excellait également dans l’art du feu. De 1947 à 1973, il a nourri...

Documentaire Jean Marc de Pas – sculpteur Ma vie d’artiste a rejoint le sculpteur Jean-Marc de Pas dans l’atelier de Bois-Guilbert pour suivre toutes les étapes...

Documentaire Emille Gallé Emile Gallé. Dans le monde du travail du cristal, ce nom suscite l’admiration. Artiste pluridisciplinaire, passionné et engagé, ce...

Documentaire De l’art ou du poisson Christian Husler, ancien pêcheur parsème les cours d’eau de sa jeunesse d’effigies des poissons qui les peuplaient alors. Dans...

Documentaire Matisse, le tailleur de lumière À l’âge de 78 ans et durant les six dernières années de sa vie, Henri Matisse consacre beaucoup de...

Documentaire La céramique comme à l’époque des Gaulois et des Romains Dans le petit village de Cuarny, en dessus d’Yverdon, Pierre-Alain Capt fabrique de la céramique comme à l’époque des...

Documentaire Vosges, la magie du cristal Berceau de la fabrication du cristal en Europe, les Vosges du Nord comptent trois manufactures au savoir-faire reconnu dans...