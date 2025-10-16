En 1906, Ambroise Vollard décide de s’intéresser à la céramique : art en pleine mutation et très à la mode depuis la fin du XIXe siècle. Il met en relation les peintres qu’il soutient avec un jeune potier très prometteur, André Metthey, afin de produire des céramiques nouvelles par leurs formes et leurs décors. C’est ainsi qu’entre l’hiver 1906 et l’été 1907, la plupart des artistes émergents, fauves ou nabis, vont fréquenter l’atelier de Metthey et réaliser des pièces uniques, à la beauté parfois sauvage et très colorées…