Documentaire Dans l’atelier de Christelle Perrier, héritière du Bleu d’Arras Christelle Perrier, ancienne professeur de céramique, est tombée sous le charme de la délicate porcelaine d’Arras. Après s’être formée...

Documentaire Daniel Lismore, le créateur fashion en armure Élevé dans le petit village anglais de Fillongley par des grands-parents antiquaires, Daniel Lismore transforme son corps et sa...

Documentaire Louise Bourgeois, la sculpture et la colère Dans son oeuvre à la grande force évocatrice, la plasticienne Louise Bourgeois (1911-2010) développe une réflexion fulgurante sur la...

Conférence Quand les Dieux bamana (Mali) deviennent des objets d’art Au Mali, on appelle « Bamana » toute personne qui vénère des divinités agissant entre Allah et les hommes....

Documentaire Le Bardo : la plus grande collection de mosaïques romaines au monde Neptune victorieux, Ulysse face aux sirènes, Virgile guidé par les muses… Le musée du Bardo abrite la plus vaste...

Documentaire La construction d’un musée sous-marin À Marseille, Anthony Lacanau a créé un musée sous-marin unique en France. À quelques mètres de la plage des...

Documentaire La statue de la liberté Au fil des photos d’archives et des scènes de reconstitution, Mark Daniels retrace la genèse mouvementée de la plus...

Documentaire Le grand boudha de Leshan Le grand bouddha de Leshan est une sculpture monumentale taillée dans une montagne de la province du Sichuan, en...

Documentaire La tentation d’Eve Documentaire de Saskia Walker sur la sculpture d’Eve de Gislebertus d’Autun au Musée Rolin.

Documentaire Rodin et Camille Claudel Rodin et Camille Claudel ont vécu une histoire d’amour passionnée qui a beaucoup nourri leurs oeuvres respectives. Une relation...

Documentaire Matisse, le tailleur de lumière À l’âge de 78 ans et durant les six dernières années de sa vie, Henri Matisse consacre beaucoup de...

Documentaire Les chantiers interdits de Michel Nedjar Ce film retrace le parcours de l’artiste Michel Nedjar qui nous ouvre les portes de son atelier et nous...

Article Apprendre la poterie pas à pas : les bases pour débuter chez soi Apprendre la poterie chez soi est une aventure artistique fascinante, à la fois apaisante et enrichissante. Que l’on cherche...

Documentaire Carrare, les sculpteurs d’éternité A Carrare en Toscane, le bleu de la mer se marie à l’étincelante blancheur des carrières qui surplombent la...

Documentaire L’artiste Daniel Milhaud Un regard. Celui de Daniel Milhaud qui observe les masques au carnaval de Bâle. En compagnie de l’écrivain Frédéric...