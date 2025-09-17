La sculpture mobilière est un art ancestral qui trouve ses racines dans les premières manifestations esthétiques de l’humanité. Contrairement à la sculpture monumentale, qui s’inscrit dans le paysage par sa taille ou sa fonction architecturale, la sculpture mobilière désigne des œuvres de petit format, souvent portables, façonnées dans des matériaux naturels comme l’os, la pierre, l’ivoire, ou surtout, le bois. Ce dernier, bien qu’extrêmement sensible à l’érosion du temps, a toujours été un support privilégié pour l’expression artistique, tant pour sa malléabilité que pour sa chaleur organique.