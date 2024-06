Documentaire

Cranberries, myrtille, cassis et surtout grenade : on les appelle les « superfruits » et ils ont le vent en poupe… Les consommateurs les plébiscitent car ils sont très riches sur le plan nutritionnel. Et si tous les fabricants vous proposent désormais du jus de grenade c’est parce que ce fruit aurait des vertus cachées. Il contiendrait des antioxydants, un remède contre le vieillissement. Ces supers pouvoirs servent aujourd’hui d’argument de vente pour les fabricants. Comment la grenade est-elle devenue la coqueluche du rayon jus de fruits ? Ces boissons sont-elles aussi bénéfiques que les fabricants nous le disent ?

Un documentaire de Géraldine Doussier.