Conférence

Plus ancienne forme d’art au monde, traversant le temps et l’espace, les parures ornent, transforment et transcendent les corps. Attributs des dieux, des rois, des esprits, mais aussi des hommes, elles ont joué, dès les premiers temps, un rôle social, culturel et identitaire, explorant un aspect fondamental de l’être humain. Qu’appelle-t-on parure ? Quels sont ses fonctions et usages ? Que nous apprennent les recherches actuelles ?