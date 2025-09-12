Le béton est présent tout au long du cycle de l’eau. Découvrez dans cet atelier les solutions techniques et constructives en béton mises en place pour préserver une ressource précieuse ou gérer les eaux usées.
La célèbre tour de Pise s’incline depuis des siècles… au point qu’elle a été fermée au public pour éviter...
« Réinventer l’invention même » : par ces mots, Jacques Derrida lançait naguère un défi à celles et ceux...
Sous l’angle du changement climatique, les stratégies de construction de logements doivent être réévaluées. Au cours de cette conférence,...
L’apprentissage du métier de construire est une longue aventure, faite de curiosités ; faite de rencontres. Chaque matériau, lorsqu’il...
Le chantier d’architecture – dans sa pratique courante ou exceptionnelle – relève toujours d’une démarche empirique et spécifique. Situation...
En nous présentant l’évolution des trottoirs au fil des siècles, Isabelle Baraud-Serfaty nous invite à questionner ce lieu de...
La cathédrale de Strasbourg est l’un des joyaux de l’architecture gothique en France, avec sa haute flèche, ses vitraux...
C’est le monument le plus visité d’Espagne. La Sagrada Familia, conçue par Gaudi, est toujours en construction ! Découvrez...
Représentant le plus éminent du « Style de Glasgow », équivalent de l’Art Nouveau parisien, Mackintosh va consacrer plus...
À l’heure où les épisodes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses, les villes du monde entier se...
Cette exploration captivante plonge dans la relation transformatrice entre l’architecture, les paysages urbains et l’interaction humaine. Sur fond de...
Dans un monde où la technologie et l’innovation repoussent constamment les limites de ce qui est considéré comme réalisable,...
Un voyage futuriste dans des rues sous haute surveillance, sur des trottoirs qui transforment les pas en énergie et...
Comment redonner tout son sens à la notion de paysage urbain, sans abandonner l’indispensable verticalité ? Tokyo est une...
Toulon déborde d’idées. Du Mont Faron aux ruelles du centre, Régis nous parlera du renouveau de sa ville. A...
Ce documentaire de 52 Minutes vous fera découvrir comment, un ancien quartier de Nantes, s’est totalement transformé. Malakoff, ancien quartier...
Visite guidée de la spectaculaire « Silvertop », résidence futuriste conçue par l’architecte John Lautner (1911-1994). Sa façade en verre incurvée efface...
Et si on vivait dans 1m2 ? Nous avons rencontré de grands architectes contemporains pour se poser la question...
Ce documentaire retrace le parcours professionnel de François Girard, architecte notamment de la mairie de Vitry-sur-Seine.
En s’appuyant sur la vision de leurs créateurs et sur l’éclairage de spécialistes, cette série offre une immersion inédite...
