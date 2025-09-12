Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La tour de Pise se redresse ! La célèbre tour de Pise s’incline depuis des siècles… au point qu’elle a été fermée au public pour éviter...

Conférence Réinventer l’invention même « Réinventer l’invention même » : par ces mots, Jacques Derrida lançait naguère un défi à celles et ceux...

Conférence Les écologies de l’habitat Sous l’angle du changement climatique, les stratégies de construction de logements doivent être réévaluées. Au cours de cette conférence,...

Conférence Calepin de chantier L’apprentissage du métier de construire est une longue aventure, faite de curiosités ; faite de rencontres. Chaque matériau, lorsqu’il...

Conférence Orchestrer le chantier Le chantier d’architecture – dans sa pratique courante ou exceptionnelle – relève toujours d’une démarche empirique et spécifique. Situation...

Conférence Pourquoi le trottoir est l’espace le plus précieux des villes En nous présentant l’évolution des trottoirs au fil des siècles, Isabelle Baraud-Serfaty nous invite à questionner ce lieu de...

Documentaire Strasbourg : le mystère des dentelles de pierre La cathédrale de Strasbourg est l’un des joyaux de l’architecture gothique en France, avec sa haute flèche, ses vitraux...

Documentaire Sagrada Familia, le chef d’oeuvre de l’Espagne C’est le monument le plus visité d’Espagne. La Sagrada Familia, conçue par Gaudi, est toujours en construction ! Découvrez...

Documentaire Style de Glasgow, l’héritage de Mackintosh Représentant le plus éminent du « Style de Glasgow », équivalent de l’Art Nouveau parisien, Mackintosh va consacrer plus...

Article Climats extrêmes : comment les villes s’adaptent aux nouvelles réalités À l’heure où les épisodes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses, les villes du monde entier se...

Documentaire Dominique Perrault : la beauté cachée du chaos urbain Cette exploration captivante plonge dans la relation transformatrice entre l’architecture, les paysages urbains et l’interaction humaine. Sur fond de...

Documentaire Construire l’impossible – Hôtel sous-marin Dans un monde où la technologie et l’innovation repoussent constamment les limites de ce qui est considéré comme réalisable,...

Documentaire Villes de demain Un voyage futuriste dans des rues sous haute surveillance, sur des trottoirs qui transforment les pas en énergie et...

Documentaire Dans la ville du futur Comment redonner tout son sens à la notion de paysage urbain, sans abandonner l’indispensable verticalité ? Tokyo est une...

Documentaire Toulon, nouvelle génération Toulon déborde d’idées. Du Mont Faron aux ruelles du centre, Régis nous parlera du renouveau de sa ville. A...

Documentaire EuroNantes – Malakoff sans transition Ce documentaire de 52 Minutes vous fera découvrir comment, un ancien quartier de Nantes, s’est totalement transformé. Malakoff, ancien quartier...

Documentaire Silvertop de John Lautner Visite guidée de la spectaculaire « Silvertop », résidence futuriste conçue par l’architecte John Lautner (1911-1994). Sa façade en verre incurvée efface...

Documentaire A quoi ressemblera la ville de demain ? Et si on vivait dans 1m2 ? Nous avons rencontré de grands architectes contemporains pour se poser la question...

Documentaire François Girard : architecte Ce documentaire retrace le parcours professionnel de François Girard, architecte notamment de la mairie de Vitry-sur-Seine.