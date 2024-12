Conférence

Plongez au cœur de l’expérience artistique de la créativité avec Lorage, rappeur franco-suisse. Explorez les étapes du processus créatif qui jalonnent le parcours de l’inspiration à la concrétisation, tout en découvrant des moyens ingénieux d’éviter le syndrome de la feuille blanche. Une odyssée révélatrice à travers les méandres de l’art et de l’innovation. Thibaut Maillard, de son nom de scène Lorage, né le 15 janvier 1993 à Fribourg, a grandi dans une famille où son père était photographe et sa mère enseignante, avec une sœur. Après avoir quitté le collège pour devenir polymécanicien et obtenu une maturité professionnelle, il a tenté de reprendre ses études en psychologie mais a dû les interrompre en raison de la dépression. Après un séjour en Angleterre, un emploi en librairie, et un voyage en Amérique du Sud et en Californie, il est revenu en Suisse et s’est lancé dans le coaching de gestion du stress tout en travaillant à mi-temps dans une station-service, tout en créant sa propre chaîne YouTube de coaching appelée « Âmes en chantier. »