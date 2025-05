Conférence

À l’intersection de la technologie et de l’art, la littérature se réinvente sous l’impulsion de l’intelligence artificielle. Longtemps considérée comme l’expression suprême de la subjectivité humaine, elle semble aujourd’hui ouvrir ses portes à des formes inédites de création, où algorithmes et réseaux neuronaux deviennent des partenaires d’écriture. Cette rencontre inédite soulève des interrogations fondamentales : l’IA peut-elle vraiment créer ? Et si oui, quelle place laisse-t-elle à la sensibilité et à l’imaginaire humain ?