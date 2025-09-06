Podcast

7 romans, 8 films, des jeux vidéo et des milliers d’objets dérivés : Harry Potter, le jeune sorcier inventé par J.K. Rowling dans les années 90, a ensorcelé la culture populaire.

A ce jour, près de 500 millions d’exemplaires d’Harry Potter ont été vendus dans le monde. Le succès de cette saga est un phénomène totalement hors-norme dans le monde de l’édition. Qu’est-ce qui se cache derrière ce succès inédit ? Pourquoi le monde d’Harry Potter attire-t-il à ce point ? Par quel tour de magie, J.K. Rowling est-elle parvenue à captiver les plus jeunes, à leur donner envie de se plonger dans des briques de 760 pages ?