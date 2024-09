Podcast

Rūmī, de son nom complet Jalāl ad-Dīn Muhammad Balkhī, était un poète et mystique soufi du XIIIe siècle. Né à Balkh, actuellement en Afghanistan, il a ensuite vécu en Anatolie (Turquie) où il a fondé l’ordre des derviches tourneurs. Ses écrits, en particulier son recueil de poésie intitulé le « Mathnawī », sont empreints de spiritualité et de sagesse. Ses vers expriment une profonde réflexion sur l’amour, la foi et la recherche de la vérité intérieure. Rūmī est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands poètes mystiques de tous les temps, et son œuvre continue d’inspirer de nombreuses personnes à travers le monde.