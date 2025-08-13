Auprès de la question théorique ou historique traditionnelle : « Qu’est-ce que la littérature ? », se pose avec plus d’urgence aujourd’hui une question critique et politique : « Que peut la littérature ? » Quelle valeur la société et la culture contemporaines attribuent-elles à la littérature ? Quelle utilité ? Quel rôle ? « Ma confiance en l’avenir de la littérature, déclarait Calvino, repose sur la certitude qu’il y a des choses que seule la littérature peut nous donner. » Ce credo serait-il encore le nôtre ?