Documentaire



Fille du célèbre Jacques Necker, ministre des finances de Louis XVI, madame de Staël est une romancière, philosophe et essayiste, qui de son exil au château de Coppet publiera des oeuvres majeures restées à jamais dans l’histoire littéraire. Cette femme affranchie et sentimentale fut pionnière dans la promotion du droit des femmes au bonheur, George Sand suivra ses doléances un siècle plus tard, elle sera également précurseur de la diffusion du romantisme allemand en Europe. Un documentaire de Gilbert Di Nino, Guy Paquette.