Un docu de Joseph Confavreux et Chantal Barquisseau. Barthes (1915-1980) est-il encore « actuel » ? Ou plutôt que reste-t-il aujourd’hui de cet auteur dont le pluriel du nom annonce le pluriel des pratiques d’écriture ? Barthes et le théâtre, Barthes et la lecture, Barthes et la photographie, Barthes critique, Barthes enseignant, Barthes et la littérature, Barthes amoureux…

Tous les Barthes sont-ils encore féconds, beaux, utiles, surprenants ? Avec ceux qui l’ont connu, ceux qui l’ont aimé, ceux qui l’ont étudié, ceux qui l’ont quitté et ceux qu’il a quittés, nous dressons un bilan du grand incitateur parfois dépassé par ce qu’il avait mis en place.

Ce documentaire saisit Roland Barthes au travail, Roland Barthes enseignant, Roland Barthes dans l’intimité des pratiques d’écriture et des énergies de lecture qui laissent lire des lignes transversales dans une œuvre éclectique.