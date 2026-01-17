Ressources Dans la même catégorie

Podcast Homère : l’Iliade, la divine colère d’Achille Homère, un poète et aède légendaire de la Grèce antique, est célèbre pour ses épopées, « L’Iliade » et « L’Odyssée », qui...

Conférence Écriture inclusive en débat L’écriture inclusive va progresser dans les années qui viennent, au moins dans les documents administratifs et l’écriture scientifique. Une...

Documentaire Un siècle d’écrivains – Le cas Howard Phillips Lovecraft Portrait littéraire et biographique de l’écrivain américain Howard Phillips Lovecraft, continuateur et rénovateur de la tradition gothique, maître de...

Documentaire Les contes des 1001 nuits – Une odyssée entre Orient et Occident Peu d’œuvres de la littérature mondiale peuvent se targuer d’exercer un aussi grand pouvoir de fascination que « Les contes...

Documentaire L’archipel du goulag, le courage de la vérité – Alexandre Soljenitsyne Au travers d’archives et de témoignages inédits, nous revenons sur la parution de L’archipel du Goulag d’Alexandre Soljenitsyne intervenu...

Podcast Justine Niogret « L’écriture se nourrit sur la bête – et c’est nous, la bête » : née à Paris en...

Conférence Roger Caillois, le poète qui aimait les pierres C’est entre les rocailles et les glaces de Patagonie que l’écrivain Roger Caillois (1913-1978), membre de l’Académie française, a...

Documentaire Maryse Condé, une voix singulière A New York, à Paris, en Guyane, Maryse Condé raconte son existence nomade : ses origines africaines et son...

Podcast L’Enfer, la réserve secrète des bibliothèques Depuis le XIXème siècle, les ouvrages jugés « contraires aux bonnes mœurs » sont rangés, dans de nombreuses bibliothèques,...

Podcast Mona Chollet « J’écris pour y voir plus clair. Et, en fonction, changer mes comportements, ma perception, ma vie. ». Née...

Documentaire Le Canada sous la plume : Roche (1/4) Comme l’américaine, la littérature canadienne garde l’empreinte des vastes étendues sauvages qui ont façonné la culture nationale. Aujourd’hui, inspirés par des...

Podcast Lectures d’été : évasion ou prise de tête ? C’est LE moment des bonnes résolutions lecture ! On glisse des livres dans la valise, on se promet d’enfin...

Conférence Le Bestiaire des Fables de La Fontaine Artiste de génie, moraliste et poète La Fontaine créé des créatures parlantes à travers la galerie d’animaux aux caractères...

Documentaire Albert Camus, l’icône de la révolte 60 ans après sa mort Camus est plus actuel que jamais. Ce film, aussi original dans le fond que...

Documentaire Le Da Vinci Code Le Da Vinci Code, best-seller mondial de l’Américain Dan Brown, est un thriller politico-religieux qui nous dévoilerait la véritable...

Documentaire Victor Hugo, la face cachée d’un grand homme Géant de la littérature, poète engagé, dramaturge, homme politique luttant contre la misère et pour l’abolition de la peine...

Documentaire Salman Rushdie, la mort aux trousses En dix ans, Salman Rushdie aura changé cinquante-six fois de domicile et fait l’objet d’une vingtaine de tentatives d’assassinat. Face...