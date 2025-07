Documentaire

Barbara Cartland a écrit 637 livres et vendu 650 millions d’exemplaires. Le Guinness Book des records la désigne comme l’autrice la plus vendue au monde. Et, comme il se doit, sa propre vie est un roman.

Ce programme retrace l’extraordinaire parcours de la Grande Dame de la littérature qui fait rêver, de ce « monument » du best-seller dont on ne connaît le plus souvent que la légendaire originalité et l’immense joie de vivre… en rose.

Un document essentiel qui restera sans doute LE témoignage. Émouvant, drôle, insolite, incroyablement sincère.

C’est son époustouflante destinée que nous raconte Dame Barbara elle-même qui, à 95 ans passés, a saisi une fois de plus l’occasion de nous entraîner dans son univers où l’Amour est roi. Où l’Amour est fou.

Un univers dont on ressort abasourdi.

Un documentaire d’Armand Isnard.