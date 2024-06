Podcast

Sénèque, également connu sous le nom de Sénèque le Jeune pour le distinguer de son père, est l’une des figures les plus importantes de la philosophie stoïcienne et de la littérature latine. Né à Cordoue, en Hispanie, vers l’an 4 av. J.-C., et mort en 65 ap. J.-C., Sénèque a joué un rôle crucial dans la Rome impériale en tant que philosophe, dramaturge et homme d’État.

Il est surtout connu pour ses écrits philosophiques, qui ont eu une influence significative sur la pensée occidentale. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve les lettres adressées à Lucilius (connues sous le nom de « Lettres à Lucilius » ou « Épîtres morales à Lucilius »), dans lesquelles il traite de divers sujets philosophiques, y compris la vertu, la sagesse et la destinée humaine.

Sénèque était aussi un dramaturge prolifique, écrivant des tragédies qui ont influencé le théâtre européen ultérieur. Ses pièces les plus célèbres incluent « Phèdre » et « Œdipe ». Son style théâtral était souvent marqué par une introspection philosophique et morale.

En tant que conseiller de Néron, l’empereur romain, Sénèque a occupé une position politique importante. Cependant, leur relation s’est détériorée avec le temps, et Sénèque a finalement été contraint de se suicider après avoir été accusé de complot contre Néron.

Au fil des siècles, Sénèque est resté une figure influente, ses écrits philosophiques continuant d’être étudiés et ses pièces de théâtre restant des classiques de la littérature mondiale. Son engagement envers les principes stoïciens, son exploration de la moralité et de la condition humaine, ainsi que sa vision du destin ont tous contribué à son héritage durable dans la pensée philosophique et littéraire.