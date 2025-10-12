La Revue des Études Anciennes et son Carnet “Actualités des Études Anciennes”,ont le plaisir de recevoir Pierre Sauzeau (professeur émérite de grec ancien à l’Université Paul Valéry – Montpellier) pour une conférence: “Homère: des best-sellers de 3000 ans”. Cette intervention fait partie d’un projet plus général intitulé « Balance ton Homère », d’autres interventions sont donc à suivre.