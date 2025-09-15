Victor Hugo, figure emblématique de la littérature française, est l’un des écrivains les plus influents du XIXe siècle. À...
Daniel Maximin, Rodney Saint-Eloi et Evelyne Trouillot sont trois plumes majeures de la littérature caraïbe francophone. Depuis Paris, Montréal...
Le poème « The Life That I have », composé par Leo Marks en 1943, est très prisé par les couples...
François-René de Chateaubriand demeure une figure emblématique de la littérature française du XIXe siècle. Poète, écrivain, mais surtout voyageur...
7 romans, 8 films, des jeux vidéo et des milliers d’objets dérivés : Harry Potter, le jeune sorcier inventé...
Vous avez parfois envie de caresser une fougère ou de faire un câlin à un arbre ? Il existe...
Tout le monde peut citer le titre d’au moins un roman de Victor Hugo. Dans quelles circonstances ont-ils été...
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Sylvain Tesson, l’écrivain voyageur. Lorsque nous sommes enfants, notre monde est peuplé de rêves...
En 1960 s’ouvre à Londres le « procès du siècle » opposant la Couronne britannique à Penguin Books. En vertu d’une...
Auteur de « Small World », « Lila, Lila » ou encore « Un ami parfait », Martin Suter n’en est pas à son premier...
Jonathan Franzen, Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss, Rick Moody, Marisha Pessl… Qui sont ces jeunes auteurs – en terme...
Dans l’univers de Jane Austen, faire un bon mariage, pour une femme, ce n’est pas d’abord accéder au bonheur...
Comment l’enfant abusée du chef-d’œuvre au noir de Nabokov s’est-elle transformée en icône érotique dans l’imaginaire collectif ? Généalogie...
Poète, romancier, journaliste et membre du parti communiste français, Louis Aragon fut un acteur et témoin de premier plan...
Alors que Colette est plus que jamais au cœur de notre littérature, sa vie sous l’occupation reste empreinte d’un...
En tant qu’écrivain, il est parfois difficile de trouver un éditeur pour son manuscrit. Comme dans beaucoup de domaines,...
Un documentaire de Yann Coquart qui explore le scandale entourant la publication du roman « Le Diable au corps » de...
Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril 1695 à Paris,...
Auprès de la question théorique ou historique traditionnelle : « Qu’est-ce que la littérature ? », se pose avec plus d’urgence...
