Article L’œuvre de Victor Hugo : un reflet de la société française Victor Hugo, figure emblématique de la littérature française, est l’un des écrivains les plus influents du XIXe siècle. À...

Conférence A la rencontre de la littérature de la Caraïbe francophone Daniel Maximin, Rodney Saint-Eloi et Evelyne Trouillot sont trois plumes majeures de la littérature caraïbe francophone. Depuis Paris, Montréal...

Documentaire Ce poème d’amour cache une histoire tragique Le poème « The Life That I have », composé par Leo Marks en 1943, est très prisé par les couples...

Podcast La véritable histoire de Chateaubriand, poète voyageur en Italie François-René de Chateaubriand demeure une figure emblématique de la littérature française du XIXe siècle. Poète, écrivain, mais surtout voyageur...

Podcast Harry Potter à l’école du succès avec J.K. Rowling 7 romans, 8 films, des jeux vidéo et des milliers d’objets dérivés : Harry Potter, le jeune sorcier inventé...

Podcast Jean Giono nous livre trois idées pour fusionner avec la nature Vous avez parfois envie de caresser une fougère ou de faire un câlin à un arbre ? Il existe...

Conférence L’Homme qui rit : qui sont les vrais monstres ? Tout le monde peut citer le titre d’au moins un roman de Victor Hugo. Dans quelles circonstances ont-ils été...

Podcast Sylvain Tesson : avec les fées, à la recherche du merveilleux Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Sylvain Tesson, l’écrivain voyageur. Lorsque nous sommes enfants, notre monde est peuplé de rêves...

Documentaire Le procès de lady Chatterley En 1960 s’ouvre à Londres le « procès du siècle » opposant la Couronne britannique à Penguin Books. En vertu d’une...

Documentaire Tout sur Martin Suter Auteur de « Small World », « Lila, Lila » ou encore « Un ami parfait », Martin Suter n’en est pas à son premier...

Documentaire Romans made in New York Jonathan Franzen, Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss, Rick Moody, Marisha Pessl… Qui sont ces jeunes auteurs – en terme...

Documentaire Orgueil et préjugés de Jane Austen Dans l’univers de Jane Austen, faire un bon mariage, pour une femme, ce n’est pas d’abord accéder au bonheur...

Conférence Les Misérables : questions sociales, histoire d’une âme Tout le monde peut citer le titre d’au moins un roman de Victor Hugo. Dans quelles circonstances ont-ils été...

Documentaire « Lolita », méprise sur un fantasme Comment l’enfant abusée du chef-d’œuvre au noir de Nabokov s’est-elle transformée en icône érotique dans l’imaginaire collectif ? Généalogie...

Podcast Colette en guerre : confinée et occupée Alors que Colette est plus que jamais au cœur de notre littérature, sa vie sous l’occupation reste empreinte d’un...

Documentaire La folie de l’autoédition sur le net – Un possible tremplin En tant qu’écrivain, il est parfois difficile de trouver un éditeur pour son manuscrit. Comme dans beaucoup de domaines,...

Documentaire Le diable au corps, sensuel et sans remords Un documentaire de Yann Coquart qui explore le scandale entourant la publication du roman « Le Diable au corps » de...

Documentaire Jean de La Fontaine – Grand Ecrivain (1621-1695) – Partie 2 Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril 1695 à Paris,...