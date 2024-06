Podcast

Virgile, de son nom complet Publius Vergilius Maro, était un célèbre poète romain de l’Antiquité. Il est né le 15 octobre 70 av. J.-C. dans le village d’Andes, près de Mantoue, en Italie, et est décédé le 21 septembre 19 av. J.-C. à Brindes, également en Italie. Virgile est surtout connu pour être l’un des plus grands poètes de la Rome antique et l’auteur de l’épopée épique « L’Énéide » (Aeneis en latin).