Lolita, le roman de Vladimir Nabokov est un livre qui a beaucoup choqué et qui a eu un immense succès en narrant la passion d’un adulte mûr pour une jeune fille de douze ans. Publié en France en 1955, le roman Lolita de Vladimir Nabokov a été interprété deux fois au cinéma notamment en 1997. Avec nos jeunes de plus en plus précoces, ce roman reste d’actualité …

Biographie de Vladimir Nabokov

Vladimir Nabokov est né à Saint-Pétersbourg (Russie) le 22 avril 1899 dans une famille aristocratique et riche qui parle le français, le russe et l’anglais. D’ailleurs Vladimir Nabokov a su lire et écrire l’anglais avant le russe. Il passe toute son enfance en Russie et écrit ses premiers poèmes en russe publiés en 1914 puis en 1917.

Il émigre ensuite à Berlin à cause de la révolution bolchévique. Son père y est assassiné par des monarchistes. Puis Vladimir Nabokov passe en France et écrit une nouvelle en français, ensuite il habite l’Angleterre où il est étudiant en langues à l’université de Trinity à Cambridge. Son nom de plume est au début V. Sirin.

En mai 1923, il rencontre sa femme Véra Evseyevna Slonim qu’il épouse en 1925 et dont il a un enfant : Dmitri né en 1934. Puis la famille Nabokov émigre aux États-Unis où il devient professeur d’université. Il enseigne essentiellement la littérature et le russe. Il travaille également à Manhattan au Musée Américain d’Histoire Naturelle : il découvre des espèces et des sous-espèces de papillons qu’il classifie. En 1945, il est naturalisé américain.

En 1955, il publie Lolita à Paris car le roman est refusé aux États-Unis et il faudra attendre 1958 pour que le roman y soit diffusé. Le scandale provoqué par ce roman, puis le grand succès engendré, ont permis à Vladimir Nabokov de quitter le professorat pour finir sa vie en vivant de sa plume. Il continue d’écrire et émigre finalement en Suisse où il meurt à Montreux le 2 juillet 1977.

Lolita, un chef d’œuvre scandaleux

Lolita décrit la passion d’un professeur d’âge mûr Humbert Humbert pour une jeune écolière de douze ans : Dolores Haze. La situation est proprement scandaleuse. Lolita a l’âge des poupées et subit les rapports sexuels d’un homme d’âge mûr qu’elle aime comme son père.

Les deux personnages sont tous deux très immatures : Dolores qui aime encore son papa plutôt que d’aimer un garçon de son âge mais que l’on fait mûrir de force par les rapports et que l’on avilit également de cette manière. Humbert Humbert fait preuve d’une très grande immaturité également d’aimer une enfant de douze ans plutôt que la mère de celle-ci.

On comprend la beauté des jeunes gens, frais, minces, beaux et non ridés. Simplement, cette passion interdite détruit les deux protagonistes : la société est contre eux et leur passion n’est pas un réel amour où les intérêts sont partagés et la maturité compatible. Il y a un écart beaucoup trop important entre une jeune fille qui sort à peine de l’enfance même si elle a la beauté d’une jeune femme et un homme d’une quarantaine d’années qui a déjà vécu depuis des années sa vie d’adulte.

Il en ressort plutôt beaucoup de perversité de la part de l’adulte qui aime une enfant comme une femme même s’il est subjugué par l’enfant qu’il appelle sa « nymphette » dérivée du mot nymphe, les belles jeunes filles de l’Antiquité parfois aimées par des satyres et d’où provient le mot nymphomanie également. On s’approche là de l’idée de la prostitution.

Les autres œuvres de Vladimir Nabokov

Son premier roman écrit aux États-Unis : Brisure à senestre décrit la vie d’un professeur dans un état totalitaire, il y souffrira la défaite, la folie et finalement la mort. Il écrit son autobiographie en 1951 intitulée Autres rivages complétée par son écrit de 1966 : Speak, memory. Il publie Pnine en 1957 basé sur son expérience de professeur qui présente un regard satirique sur la haute éducation américaine.

En 1962, Feu pâle, est considéré comme un chef d’œuvre du modernisme et est inspiré par la mort de son père par un monarchiste. Le contexte est historique et concerne le communisme. En 1969 est publié Ada ou l’ardeur : le mémoire de Van Veen qui décrit son amour à vie pour sa demi-sœur.

En 1972, la transparence des choses explique la relation entre l’expérience et l’imagination et la persistance de la mémoire. En 1974, Regarde, regarde les arlequins, narre l’expérience d’un écrivain émigré russe qui a écrit sur une nymphette. Vladimir Nabokov a également écrit des critiques sur la littérature notamment russe s’inspirant de ses cours pour les étudiants.

De très importants ouvrages à lire de la part d’un professeur, traducteur et écrivain. Une renommée mondiale grâce à un roman scandaleux : l’inoubliable Lolita a été interprétée deux fois au cinéma notamment par Stanley Kubrick. Une lecture mûre de ce roman est nécessaire : il faut avoir du recul pour critiquer ce récit proche de la pédophilie mais on peut également admirer le style et le roman en lui-même de Nabokov.