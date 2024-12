Documentaire

Sartre et Camus, les deux écrivains français les plus célèbres du XXe siècle, formaient un couple mythique et inséparable. Ces deux penseurs hors du commun ont propulsé sur le devant de la scène la figure de l’écrivain engagé.

Entre 1943 et 1951, Sartre et Camus sont amis. En 1952, ils se déchirent publiquement, avec violence, panache et mauvaise foi, en grande partie à cause de la guerre froide. Les raisons de leur séparation sont multiples : littéraires, philosophiques, politiques et personnelles, mais aussi divergences de croyances profondes, jalousies et rancœurs. Tous les ingrédients d’un drame intellectuel et fictionnel sont réunis. La relation que les deux penseurs iconoclastes entretiennent est simple mais tourmentée, banale mais hors du commun.

Leur conflit marque des générations d’intellectuels, qui doivent choisir entre Sartre et Camus. Ce film présente une multitude de témoignages personnels et un enregistrement inédit de Sartre parlant de Camus. Il s’articule autour de nombreuses images d’archives inédites et contient des graphismes originaux.

Titre : SARTRE CAMUS : UNE AMITIÉ FRACTURÉE

Un film de Joël CALMETTES

© ARTE