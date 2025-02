Conférence

L’exploration littéraire de Flaubert à Zola se caractérise par une immersion profonde dans les détails réalistes et naturalistes, mettant en lumière les complexités de la condition humaine à travers une peinture fidèle de la société de leur époque. Flaubert, avec son œuvre emblématique « Madame Bovary », brise les conventions en dépeignant la vie rurale française avec une précision chirurgicale, s’attardant sur les aspirations et les désillusions de ses personnages. Zola, quant à lui, pousse l’investigation sociale encore plus loin dans la série des Rougon-Macquart, où il dresse un tableau exhaustif des réalités sociales, économiques et familiales de la France du XIXe siècle, en utilisant le naturalisme comme un microscope sur les forces héréditaires et environnementales qui façonnent les destinées humaines. Ensemble, leurs œuvres offrent un panorama saisissant de leur époque, marqué par une volonté de représenter la vie sans artifices, dans toute sa vérité et sa complexité.